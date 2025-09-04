Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, nuevo fiscal de Derechos Humanos de la FGR

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General de la República (FGR) designó a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo como titular de la Fiscalía en materia de Derechos Humanos, en sustitución de Sara Irene Herrerías, quien actualmente es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Hasta este nombramiento, Sánchez Pérez del Pozo encabezaba la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), puesto que ocupó durante los últimos ocho años.

En la FEADLE, estuvo al frente de investigaciones relacionadas con ataques a periodistas y medios de comunicación, así como en casos de amenazas a la libertad de prensa en México.

Trayectoria en derechos humanos

El nuevo fiscal de Derechos Humanos tiene una amplia carrera en el área. Fue director general adjunto en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), estuvo a cargo de la Atención y Seguimiento de Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos.

Con esta designación, la FGR busca dar continuidad al trabajo en temas de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y violencia contra comunidades vulnerables.

El fiscal general Alejandro Gertz Manero destacó que el cambio forma parte de los ajustes internos para fortalecer las áreas estratégicas de la institución.

