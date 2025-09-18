GENERANDO AUDIO...

El abogado penalista Rodrigo Guerra Wong participó en una entrevista en el espacio de Noticias en Claro donde explicó las dudas sobre los recientes amparos tramitados supuestamente por los hijos de un expresidente. El especialista detalló si es posible que alguien promueva este recurso en representación de otra persona y qué consecuencias legales existen cuando se hace de forma indebida.

Durante la conversación, Guerra Wong advirtió que, aunque la Ley de Amparo permite presentar recursos en nombre de otra persona en casos de vulneración de derechos humanos —como con menores de edad, personas incapaces o privados de la libertad—, el trámite debe cumplir requisitos estrictos, incluyendo la ratificación de los interesados.

Rodrigo Guerra Wong aclara alcances del amparo

El penalista subrayó que los jueces suelen conceder suspensiones provisionales cuando los amparos llegan en materia penal, pero es obligación de los quejosos presentarse a ratificar su voluntad. Si esto no ocurre, los efectos se revocan.

También destacó que si un abogado presenta un amparo sin autorización del cliente, podría incurrir en fraude procesal y en delitos cometidos en el ejercicio de la profesión, lo que puede implicar penas de cárcel. Otro escenario grave es la usurpación de identidad, cuando alguien utiliza indebidamente el nombre o cédula profesional de un abogado para interponer el recurso.

Riesgos de falsificación y consecuencias legales

Guerra Wong explicó que cualquier persona puede consultar en línea la cédula profesional de un abogado, lo que abre la posibilidad de que se utilice esa información de forma indebida. Si se comprueba falsificación de firma o identidad, se trataría de un delito federal.

El abogado recalcó que este caso puede sentar un precedente para reforzar medidas de seguridad en los tribunales y en los trámites digitales, pues no es común que se usurpe la identidad de un litigante para tramitar amparos falsos.

Finalmente, señaló que el desenlace se conocerá pronto, ya que los jueces dieron un plazo de tres días para que los involucrados ratifiquen o rechacen los amparos. Esto definirá si las suspensiones continúan vigentes o se revocan por completo.