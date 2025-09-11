GENERANDO AUDIO...

Peligros poco visibles de las pipas de gas. Cuartoscuro

El transporte de gas LP en pipas representa un riesgo elevado en calles y carreteras de México. La reciente explosión en Iztapalapa puso en evidencia los peligros invisibles asociados con movilizar miles de litros de este combustible altamente inflamable en unidades pesadas.

Por otra parte, de acuerdo con datos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), una sola pipa puede transportar entre 20 mil y 45 mil litros de gas LP, según su capacidad y el tipo de unidad.

¿Cuántos litros transporta una pipa de gas LP?

Pipetas pequeñas: entre 5 mil y 12 mil litros

Pipetas medianas: entre 20 mil y 30 mil litros

Pipetas de gran capacidad: hasta 45 mil litros

Qué tan inflamable es el gas LP

El gas LP es considerado de alto riesgo por su facilidad de encendido y su capacidad explosiva:

Se enciende al contacto con fuego, chispas o superficies calientes

Puede detonar en espacios cerrados con ventilación deficiente

Es más pesado que el aire, por lo que tiende a acumularse en sótanos, alcantarillas y zonas bajas

Tiempos de reacción de bomberos ante emergencias con gas LP

En promedio, los bomberos de la Ciudad de México tardan entre 5 y 15 minutos en llegar a un siniestro urbano. En carreteras o zonas metropolitanas, el tiempo de respuesta puede superar los 20 minutos, lo que incrementa el riesgo.

Los protocolos oficiales establecen que, en caso de fugas o incendios en pipas, el área debe desalojarse en un radio de 300 a 500 metros.

Factores de mayor riesgo en pipas de gas LP

Falta de mantenimiento en válvulas y cisternas

Operación sin seguro vigente o permisos actualizados

Circulación en vías saturadas o de alto tráfico

Consumo y distribución de gas LP en México

La demanda anual de gas LP es de aproximadamente 8.6 millones de toneladas. Su distribución se realiza de la siguiente forma:

63% mediante cilindros portátiles de 20, 30 y 45 kilogramos, usados principalmente en hogares y comercios ambulantes

mediante cilindros portátiles de 20, 30 y 45 kilogramos, usados principalmente en hogares y comercios ambulantes 36.4% a través de tanques estacionarios, con cerca de dos millones de unidades instaladas en comercios, restaurantes, hoteles, industrias y viviendas

Las pipas abastecen también tanques estacionarios que van desde 200 hasta 5 mil litros, dependiendo del tipo de usuario:

200 litros: viviendas unifamiliares

500 a 1,000 litros: edificios multifamiliares

500 a 5,000 litros: instalaciones comerciales e industriales

Principales causas de accidentes con pipas de gas LP

De acuerdo con datos de ACARMEX, los accidentes viales que involucran transporte de gas LP se deben, por otra parte a:

Exceso de velocidad: 37.97%

Fallas mecánicas: 12.44%

Causa desconocida: 11.62%

Invasión de carril: 6.22%

No ceder el paso: 4.42%

Choques: 4.26%

Pérdida de control: 3.11%

Otras causas incluyen distancia de seguridad insuficiente, mala ejecución de vueltas, cansancio de operadores, incendios, explosiones, así como condiciones del camino o falta de señalización.

La estadística muestra que el transporte de gas LP en pipas combina también riesgos asociados al volumen de carga, su inflamabilidad y las condiciones de operación de las unidades en vías urbanas y carreteras del país.