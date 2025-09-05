GENERANDO AUDIO...

La activista y premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, participó en el encuentro México Siglo XXI 2025, donde dejó un mensaje dirigido a jóvenes reunidos en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México. El evento, organizado por la Fundación TELMEX Telcel, reúne cada año a figuras internacionales de la política, el deporte, la cultura y el entretenimiento.

Durante su intervención, la defensora de los pueblos indígenas de Guatemala llamó a los jóvenes a “aprender a soñar” y a reconocer la importancia de las oportunidades en la vida:

“Es muy importante reconocer que, cuando hay una oportunidad, el ser humano aprenda a soñar lo que es posible. Cuando no hay oportunidad, muchas veces pensamos una y otra vez, creamos castillos en el aire y al final nos viene la frustración. Pero no tenemos derecho a frustrarnos, sólo a salir adelante”, expresó ante los becarios reunidos.

Un llamado a los jóvenes: “Soñar con propósito”

En su discurso, Menchú destacó que cada persona carga una memoria colectiva que no debe olvidarse:

“Si se nos olvida la memoria colectiva, se nos olvida también que tenemos una misión. Y qué mejor si cada quien agarra su misión, puede trabajar intensamente en ella”.

Reconoció a los estudiantes presentes como “los más pilas” y los alentó a aprovechar su energía y talentos para sacar adelante iniciativas que beneficien al bien común.

Tecnología y ética en la era digital

La Nobel de la Paz advirtió sobre los riesgos de la tecnología sin ética y subrayó que debe usarse al servicio de la educación, la verdad y la construcción de paz. Señaló que fenómenos como la desinformación y la deshumanización no los crea la tecnología en sí, sino el uso que le dan las personas.

“La inteligencia artificial todavía necesita el toque humano. Si está al servicio de la educación, de la información verídica, puede contribuir al bien común. Pero si se usa como arma, destruye en lugar de construir”, afirmó.

Memoria ancestral y legado colectivo

La líder indígena también hizo un llamado a mantener vivo el linaje y la historia familiar, recordando a abuelos y ancestros como parte de la identidad:

“El ser humano sin memoria colectiva es un vacío”.

Al referirse al calendario maya, evocó el valor del agua como energía vital y pidió a los jóvenes reconectar con la naturaleza como un camino para alcanzar plenitud.

Educación y valores como herencia

Menchú insistió en que la educación es la herramienta más importante de la humanidad, y que debe estar siempre orientada hacia la vida. Además, instó a practicar valores como el respeto mutuo, la gratitud y la reciprocidad, más allá de discursos teóricos.

“No esperen un desastre en su vida para recordar que somos parte de la fortuna espiritual, material y social”, aconsejó a los asistentes.

“Respeto mutuo, agradecimiento… hagan todo lo posible por la memoria colectiva…”, así concluyó Rigoberta Menchú su presentación en el Auditorio Nacional.

¿Quién es Rigoberta Menchú?

Rigoberta Menchú Tum es una activista guatemalteca que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. Nació en una comunidad maya quiché y enfrentó de primera mano la violencia, la discriminación y la pobreza en su país.

En 1992 recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de la justicia social y la reconciliación entre los pueblos. Ha trabajado con organismos internacionales como la ONU y la UNESCO, y sigue siendo una de las voces más influyentes en la promoción del diálogo, la igualdad y la paz.

¿Qué es México Siglo XXI?

México Siglo XXI es el encuentro anual que organiza la Fundación Telmex Telcel desde 2002 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El evento convoca a más de 10 mil becarios de universidades públicas y privadas del país, quienes tienen la oportunidad de escuchar a líderes mundiales, personalidades de la cultura, la política, la tecnología, el deporte y el entretenimiento.

La edición 2025 se lleva a cabo este 5 de septiembre y cuenta con la participación de invitados como la activista Rigoberta Menchú, el actor Kevin Costner y la extenista Serena Williams, entre otros.

Sigue la transmisión en vivo del evento a través de Unotv.com, donde podrás seguir los paneles dedicados a los jóvenes mexicanos en México Siglo XXI.

