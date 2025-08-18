Roberto Lazzeri Montaño asume la dirección de Nafin y Bancomext

GENERANDO AUDIO...

Roberto Lazzeri Montaño. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) designó a Roberto Lazzeri Montaño como nuevo director general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), dos de los principales bancos de desarrollo del país.

A través de un comunicado, la secretaría federal destacó que Roberto Lazzeri Montaño “tiene el objetivo de posicionar a estas instituciones como actores clave en el cumplimiento de los objetivos del Plan México”.

Tras su designación, Lazzeri Montaño afirmó, en su cuenta de X, que asume con “orgullo” la dirección general, destacando que su compromiso es claro.

¿Quién es Roberto Lazzeri Montaño, nuevo director general de Nafin y Bancomext?

Antes de esta designación, el funcionario se desempeñó como jefe de la oficina de coordinación de la SHCP desde julio de 2023. Previamente, ocupó los cargos de director general de Deuda Pública y director general de Captación, también en la Secretaría, donde ingresó en 2020.

La carrera de Roberto Lazzeri en el sector público inició en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde tuvo a su cargo la administración del portafolio de deuda pública local.

En 2009 se integró al Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras) como gerente de Estructuración de Financiamiento, especializado en proyectos de deuda subnacional.

Formación académica de Lazzeri Montaño

Lazzeri Montaño, el nuevo director general de Nafin y el Bancomext, es economista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM).