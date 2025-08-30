GENERANDO AUDIO...

Foto: Secretaría de Gobernación

Durante el inicio de la tercera reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó a las y los legisladores de la mayoría a mantenerse fieles al principio de austeridad que caracteriza a la Cuarta Transformación.

“La austeridad republicana es la base de la justicia social de la cuarta transformación. La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro gobierno, de nuestro movimiento. Es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado”, enfatizó la funcionaria. Además, precisó que desde el poder ejecutivo y legislativo deben seguir honrando el respaldo que Morena ha recibido de millones y millones de mexicanas y mexicanos. “Haciendo honor al origen de este movimiento: honestidad, amor al pueblo y resultados, ese es el compromiso de la cuarta transformación”, dijo. [TE PODRÍA INTERESAR: De desfiles y fiesta política a mensajes austeros: la historia del Informe de Gobierno] Logros destacados rumbo al Primer Informe

Rodríguez adelantó que varios de los logros de este primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum se reflejarán en el Primer Informe Presidencial, entre ellos:

Reducción de la pobreza

Crecimiento económico

Aumento en inversión social

Avance hacia un México más igualitario, pacífico e independiente

Además, reconoció a Morena en San Lázaro por “crear una nueva legalidad” en beneficio de la ciudadanía.

Austeridad y soberanía, ejes del gobierno

La secretaria de Gobernación enlistó temas que, dijo, marcan la agenda de la Cuarta Transformación:

Negociación firme con Estados Unidos en defensa de la soberanía

Gobernanza con respeto a libertades y diálogo social

Protección a defensoras, defensores de derechos humanos y periodistas

Fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas

Estrategia “México te abraza” para migrantes y campañas contra racismo y misoginia

para migrantes y campañas contra racismo y misoginia Reforma electoral para elecciones libres, transparentes y austeras

Rodríguez insistió en que la austeridad republicana es pilar del estado de bienestar y pidió a las y los legisladores mantener la congruencia del movimiento frente a la ciudadanía.

