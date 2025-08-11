GENERANDO AUDIO...

Rosa Icela Rodríguez hablo sobre papel de mujeres en México. Foto: X/@rosaicela_.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, resaltó este viernes en el Foro Parlamentario de América Latina y el Caribe el avance y la importancia de la participación política, social y económica de las mujeres en México y la región.

Durante su intervención en el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, la funcionaria reconoció que las mujeres ya no son invisibles y ocupan un lugar fundamental en las decisiones públicas y privadas.

“Las mujeres tenemos derechos políticos, apenas desde 1953, y en 2025 conmemoramos 72 años del sufragio de las mujeres”, destacó.

Rodríguez subrayó que la paridad de género en el Poder Legislativo es un logro histórico, con 65 senadoras y 251 diputadas en las cámaras del Congreso mexicano, además de que 13 entidades federativas están gobernadas por mujeres.

Avances históricos para las mujeres en México

“Por primera vez en la historia de nuestro país, una mujer ocupa la Presidencia de la República”, recordó la secretaria, en referencia a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y añadió que este gobierno cuenta con un gabinete paritario, una muestra clara de la transformación hacia la igualdad de género.

Además, resaltó el impacto de las políticas sociales que han beneficiado especialmente a las mujeres:

“Aplicamos una política social que logró que más de 11 millones de personas salieran de la pobreza y de estas, más de la mitad son mujeres. Con el nuevo programa Pensión Mujeres Bienestar se da cobertura a mujeres de entre 60 y 64 años con un apoyo económico universal”.

Retos pendientes y compromiso con la igualdad

A pesar de los logros, Rosa Icela Rodríguez llamó a continuar la lucha contra la desigualdad y la discriminación.

“Claro que aún falta mucho por hacer; tiene que haber más mujeres presidentas municipales… Tenemos que trascender al machismo, la misoginia, la discriminación, el clasismo, hasta que el respeto a nuestros derechos y la igualdad de género se vivan a plenitud”.

También reconoció el trabajo y el valor de las mujeres en todos los ámbitos:

“Las mujeres somos fuertes, lo demostramos al parir, al asumir la manutención del hogar; al escuchar qué le duele a nuestros hermanos, al proveer de nuestro cariño a las familias, al no temer a enfrentar riesgos y a asumir liderazgos”.

En sus palabras finales, la secretaria compartió una reflexión emotiva:

“Aquí estamos hoy ante el mundo, reivindicando nuestros derechos, reivindicando nuestras causas, reivindicando el orgullo de ser mujeres. Una mujer adulta mayor me dijo: ‘Cómo cambian las cosas, ya hasta me siento libre, hija’”.

Habla de la reforma electoral

En otro tema, la funcionaria federal abordó el tema de la reforma electoral. Explicó que la información que surja de los foros y debates será pública, y la ciudadanía tendrá acceso total.

“Sí, total acceso a todos los foros que habrá en la Secretaría; por una parte, pero de acuerdo con lo que dice la propia convocatoria y la Comisión, pues van a ser en todo el país, no solamente van a ser en la Secretaría”.

Añadió que la información relativa a la reforma electoral será posible consultarla en internet, “las ponencias, las propias presentaciones y los foros. Todo se va a subir. Ahí van a estar”.