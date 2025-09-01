GENERANDO AUDIO...

Rosa Icela Rodríguez entrega Primer Informe de Gobierno. Foto: Cuartoscuro.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió este lunes al Palacio Legislativo de San Lázaro para entregar el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cumpliendo así con lo establecido en la Constitución.

La funcionaria ingresó al salón de plenos de la Cámara de Diputados, acompañada por una comitiva de legisladores, y entregó el documento al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna.

En el recinto estuvieron presentes diputadas y diputados de las bancadas de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes más tarde darán sus posicionamientos en torno al arranque del segundo año de sesiones de la LXV Legislatura.

Diputados inician periodo en medio de desacuerdos

La instalación del Congreso General se dio en medio de la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas para definir a la próxima presidencia de la Cámara de Diputados, que en este periodo corresponde al PAN.

Primeros temas en la agenda legislativa

Tras la entrega del informe, continuaron los trabajos legislativos. Entre los primeros asuntos en el orden del día, la Cámara de Diputados dará trámite de publicidad a la iniciativa de reforma en materia de extorsión.