La agenda sobre la desaparición y búsqueda de personas será atendida como prioridad de Estado, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Al iniciar con las mesas de diálogo sobre desaparición de personas con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, la encargada de la política interna del país adelantó que en estos diálogos buscarán la opinión de las organizaciones sobre la estrategia del Gobierno para combatir este delito.

Específicamente, la funcionaria federal se refirió a la iniciativa sobre desaparición y búsqueda de personas que el Ejecutivo Federal envió al Legislativo en días recientes.

“Nos dio esa instrucción de atender como una prioridad del Estado, el problema de la búsqueda de personas. El gobierno está trabajando en una estrategia que hoy les queremos proponer y quisiéramos que ustedes opinaran al respecto , no es solamente una propuesta del ejecutivo, si no queremos trabajar con ustedes y que vean cómo son estas propuestas , y si podemos tener con ellos la opinión positiva, de parte de ustedes, o en su caso, el acuerdo de qué se pueda mejorar, de qué se puedan reforzar estas medidas”.

El primero de los encuentros se lleva a cabo en un hotel de la colonia Juárez, a unas calles de la Secretaría de Gobernación, con unos treinta integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encabezados por Indira Navarro, quien previo a iniciar la reunión también fijó su postura.

Afirmó que no son enemigos del Gobierno y reconoció la apertura del mismo.

“Es histórica esta apertura que han tenido con las víctimas, no sólo con este colectivo, sino en general. Somos muchas víctimas en el país y es el inicio para caminar juntos. Nosotros no somos enemigos, queremos trabajar de la mano con ustedes, trabajar en coadyuvanza y ser escuchados, no sólo ser escuchados, sino que haya este diálogo y posteriormente llegar a algún acuerdo”.

Indira Navarro, Guerreros Buscadores.