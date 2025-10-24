GENERANDO AUDIO...

FOTO: SEGOB

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, participó este día en la Audiencia Pública organizada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, celebrada en Monterrey, Nuevo León.

Durante su intervención, la funcionaria agradeció la anfitrionía del gobernador Samuel García Sepúlveda y reconoció el esfuerzo del Gobierno estatal en la realización de este ejercicio democrático.

Destaca importancia de la Reforma Electoral

La secretaria Rodríguez subrayó que México vive un momento histórico con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, cuyo eje central es el bienestar de la población. En este contexto, destacó la necesidad de una reforma electoral que fortalezca la democracia, haciéndola más representativa, eficiente y cercana a la ciudadanía.

La Reforma Electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum busca reducir los costos de los procesos electorales sin comprometer principios fundamentales como el voto libre y secreto, la transparencia y la legalidad.

Foto: Segob

“La democracia no debe ser un lujo, sino un derecho accesible para todas y todos”,

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Reforma construida con participación ciudadana

La titular de Gobernación enfatizó que esta iniciativa no se construye desde las cúpulas, sino a partir de la participación ciudadana. La Comisión Presidencial tiene el encargo de recopilar y procesar propuestas de especialistas, académicos, jóvenes, mujeres, pueblos originarios y diversos sectores sociales, con el objetivo de integrarlas en una propuesta legislativa que será presentada ante el Congreso de la Unión.

Reafirma compromiso con la ciudadanía

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez agradeció la presencia de los asistentes y reafirmó el compromiso del Gobierno de México de escuchar a la ciudadanía y trabajar por una democracia más justa, austera y equitativa.