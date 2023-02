Juez absuelve a Rosario Robles por caso “Estafa Maestra”

Un juez absolvió a la exfuncionaria federal Rosario Robles del delito de ejercicio indebido del servicio público relacionada con la “Estafa Maestra“.

Asimismo, se le retiraron a la exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto las medidas cautelares de prisión domiciliar y no salir del país.

En declaraciones a los medios, Rosario Robles manifestó estar contenta por la resolución del juez en su caso, lo que demuestra que tenía la razón y es inocente. Sobre medidas legales para la reparación del daño, la exfuncionaria adelantó que eso se platicará con sus abogados, porque aún hay procedimientos que deben desahogarse.

“Estoy muy contenta, aquí me presenté desde el primer momento. Hoy se demuestra, después de más de tres años, que tenía la razón, de que soy inocente; siempre di la cara. Viví la injusticia en carne propia tres años y ahora me tocará seguir luchando por muchas mujeres que conocí que sin tener la capacidad de voz y la atención que he tenido de parte de todos ustedes, me tocará hablar por ellas”.

Rosario Robles.