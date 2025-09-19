Rumbo al T-MEC, Sheinbaum y Carney sellan alianza

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum y Mark Carney. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvieron este jueves un encuentro en Palacio Nacional para fortalecer la relación bilateral y refrendar su compromiso con el T-MEC, acuerdo que comparten con Estados Unidos.

Durante la conferencia conjunta, posterior a su encuentro, ambos líderes destacaron que la región de América del Norte debe consolidarse como la más competitiva del mundo.

“Somos más fuertes unidos”, expresó Carney, mientras Sheinbaum se mostró optimista de alcanzar un acuerdo tripartita que refuerce cadenas de suministro, genere empleos mejor remunerados y abra oportunidades de inversión.

Una nueva etapa de cooperación

Carney habló de una “nueva era de cooperación elevada” con México, sustentada en cuatro pilares: prosperidad, seguridad, inclusividad y sustentabilidad. Aseguró que este enfoque permitirá avanzar en distintos sectores con resultados más rápidos.

Sheinbaum resaltó que el T-MEC también abre espacio para la innovación, la cooperación educativa, cultural y científica, además de reforzar programas laborales que benefician a los trabajadores mexicanos en Canadá.

“Cuando trabajamos juntos podemos crear prosperidad y enfrentar con éxito los retos globales”, subrayó la mandataria.

A pregunta de Uno TV, Carney admite que cárteles operan en ambos países

Uno TV preguntó a los mandatarios sobre la presencia del crimen organizado en Canadá. Carney reconoció que cárteles y pandillas mexicanas tienen operaciones en su país, y viceversa, pues también grupos delictivos canadienses actúan en México.

“Sí hay, de un país y del otro”, dijo al insistir en que las actividades criminales cruzan fronteras.

El primer ministro canadiense agregó que la cooperación incluye temas de seguridad pública, ciberseguridad, defensa y combate al crimen internacional.

Por su parte, Sheinbaum señaló que México mantendrá una colaboración estrecha con respeto a la soberanía, y mostró interés en conocer la experiencia canadiense en ciberseguridad y fortalecimiento fronterizo.

Carney destaca el Mundial 2026

En la misma conferencia, Carney calificó al Mundial de 2026 como “el torneo más grande de la historia”. Recordó que será la primera ocasión para Canadá como anfitrión, mientras que para México significará un “retorno a la grandeza”, al organizar por tercera vez la Copa del Mundo junto con Estados Unidos.