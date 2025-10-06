¿Sabes qué es la Constancia de Situación Profesional? Así puedes obtenerla

GENERANDO AUDIO...

La Constancia de Situación Profesional permite verificar datos. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) modernizó el sistema del Registro Nacional de Profesionistas (RNP), con una plataforma digital renovada que permite consultar, descargar y verificar la autenticidad de documentos académicos.

Entre las nuevas funciones destaca la posibilidad de obtener la Constancia de Situación Profesional, un documento electrónico que, en algunos casos, podrá usarse como equivalente de la cédula profesional para trámites específicos.

¿Qué es la Constancia de Situación Profesional?

De acuerdo con la SEP, la Constancia de Situación Profesional es un documento oficial que acredita la información registrada en el RNP. Contiene datos como nombre del profesionista, institución de egreso, título obtenido y estatus de la cédula, además de un código QR que garantiza su autenticidad.

Esta constancia servirá para validar estudios, competencias y microcredenciales emitidas por instituciones educativas o plataformas certificadas por la SEP.

Cómo consultar y descargar la Constancia de Situación Profesional

Para obtener la constancia, el trámite se realiza en línea a través del sitio oficial del Registro Nacional de Profesionistas. Los pasos son:

Ingresar a la página https://www.gob.mx/cedulaprofesional Buscar por nombre o número de cédula profesional Una vez localizada la información, seleccionar la opción “Descargar Constancia de Situación Profesional” El sistema generará un archivo PDF con firma electrónica y código de verificación

Este trámite es gratuito y puede realizarse en cualquier momento, sin necesidad de acudir a oficinas.

¿Para qué sirve la nueva Constancia?

La Constancia de Situación Profesional permitirá a las personas acreditar sus estudios ante empleadores, instituciones o procesos de certificación, sin necesidad de mostrar la cédula física.

Además, será útil para quienes aún están en proceso de titulación o requieren validar competencias laborales mientras gestionan su documento final.

Con esta actualización, la SEP busca digitalizar los trámites educativos y fortalecer la confianza en los registros profesionales en línea, ofreciendo mayor rapidez y seguridad para los usuarios.

