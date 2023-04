¿Sabes qué hacer con tu mascota durante un sismo?

¿Sabes qué hace con tu mascota durante y después de un sismo? Foto: Cuartoscuro

Es normal que, durante un sismo, éste nos tome desprevenidos, por eso siempre hay que saber qué hacer si un movimiento se presenta; acá en Unotv.com te hemos dicho, los puntos que debes recordar antes, durante y después de un simulacro y ahora te diremos cómo actuar si tienes una mascota o animal de compañía, pues también es importante tener a nuestro lado a aquellos seres que nos acompañan ya casi como miembros de nuestra familia.

Qué hacer con tu mascota durante un sismo

Conservar la calma y casi repetir hasta el cansancio, no corro, no grito y no empujo son casi mantras que nos repetimos durante algún sismo, los cuales también aplican para nuestra mascota o animal de compañía, ya sea que se trate de perritos, gatitos o incluso hasta minicerdos, si ellos te ven actuar con firmeza tendrán menos miedo y estrés, asimismo, seguirán mejor tus indicaciones, recuerda que ellos al igual que tú también tienen temor ante un sismo.

Una publicación de las asociación civil Gente por la Defensa Animal (GPDA), la cual tiene como misión velar por los derechos de los animales de domésticos, silvestres y de consumo te dice qué hacer con tu mascota antes, durante y después de un sismo. Estos consejos te serán de mucha utilidad.

Ver más Tuvimos sismo, esperamos que todos estén bien.

Es buen momento para recordar las recomendaciones sobre qué hacer en caso de sismo si tenemos animales de compañía.

Ten siempre tu plan de emergencia y si vas a evacuar llévalos contigo. pic.twitter.com/Xau00ysqbG — GEPDA (@DefensaAnimal) March 3, 2022

Antes de un sismo

Como bien dice el dicho “más vale prevenir que lamentar” por eso es importante preparar estas medidas para que si se da el caso, estés preparado. Aquí las recomendaciones:

No olvides tenerlo identificados

Su collar y placa deben tener los datos visibles y vigentes

Prepara su mochila de emergencia

Sí, tal como lo lees, más vale pecar de precavidos por ello, coloca en su mochilita de emergencia, o en la tuya, un platón, croquetas, su cartilla veterinaria y su Registro Único de Animales de Compañía, incluso si toma medicamentos, no los olvides.

Ubica dónde se esconde cuando están nervioso

Esto es importante para que sepas dónde localizarlo lo antes posible y así no pierdas tiempo buscándolo

Ten a la mano la correa o jaula si es el caso

Si bien no será un paseo, practica cómo ponerles su correa en el menor tiempo posible o en el caso de gatos cómo hacer que entre a su transportadora de manera rápida; es importante que estés preparado para tenerlo siempre junto a ti

Busca un lugar alternativo

En el remoto caso de que no puedas volver a tu hogar es importante que tengas un sitio

Entrénalo

Si te es posible hazlo con frecuencia y aprovecha los simulacros cuando suena la alerta sísmica en aquellos lugares que cuenten con este dispositivo

Durante el sismo Evacua el lugar o quédate, según sea el caso. Mantente junto a ellos, lo más importante, conserva la calma, recuerda que ellos perciben tu estrés y tu miedo.

Después del sismo cómo cuidar a tu mascota

Evacúa el lugar junto con ellos y dirígete al lugar que identificaste como seguro (no olvides la mochilita de emergencia)

Revisa que se encuentre bien

No los dejes solos ni los encargues con desconocidos, recuerda que pueden perderse, escapar o morder o arañar debido al miedo y al estrés que sufrieron

Sigue las recomendaciones de las autoridades y dales tiempo para que regresen a su comportamiento normal.

También la Alcaldía Benito Juárez compartió un video para que sepas qué hacer con tu animal de compañía durante un sismo. Recuerda que la prevención nunca estará de más y más vale pecar de precavidos dado que México nuestro país es una zona sísmica y debemos tener muy arraigada la cultura antisísmica.

Ver más ¿Qué hacer con tus animales de compañía en caso de #sismo? 🐈🐕#ConsejosQueSalvanVidas pic.twitter.com/0VgoVEcHd4 — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) March 3, 2022

Esto debe contener la mochilita de emergencia

No solamente para casos de sismos sino para cualquier eventualidad de la naturaleza hay que estar preparados, por ello la Municipalidad de Lima, Perú te sugiere lo que debe contener la mochila de emergencia para una mascota:

Corrrea

Carnet de vacunas

Bolsas

Comida para mascotas

collar y placa actualizados

Jaula de transporte

agua

plato para comidas

Ver más Les dejo lo que tienen que tener en su mochila de emergencia y en la de su mascota #Temblor #Terremoto #Sismo pic.twitter.com/o6BZ6DDgre — ferny! info⁷ (@iggukmm_) September 8, 2021