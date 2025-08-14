GENERANDO AUDIO...

Pobreza extrema en México. Foto: Cuartoscuro

El boletín más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sobre Líneas de Pobreza, publicado el 11 de agosto de 2025, establece umbrales de ingresos específicos para determinar quiénes se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema en México.

Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria)

Para 2025 (cifras actualizadas hasta julio), los umbrales de pobreza extrema por ingresos, que corresponden al valor monetario mensual de la canasta alimentaria, son los siguientes:

Ámbito rural: $1,856.91 pesos mensuales.

$1,856.91 pesos mensuales. Ámbito urbano: $2,453.34 pesos mensuales.

Estas cifras representan el ingreso mínimo necesario para adquirir únicamente los alimentos básicos esenciales.

Líneas de Pobreza por Ingresos (canasta alimentaria y no alimentaria)

En cuanto a la pobreza general, que considera tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria (educación, salud, transporte, vestimenta, entre otros), los umbrales son los siguientes:

Ámbito rural: $3,396.71 pesos mensuales.

$3,396.71 pesos mensuales. Ámbito urbano: $4,718.55 pesos mensuales.

Estas cifras indican el ingreso mensual necesario para cubrir las necesidades básicas de una persona en áreas rurales y urbanas.

Imagen: INEGI

Variación anual

En julio de 2025, los cambios porcentuales anuales de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), referentes a la canasta alimentaria, fueron de 2.9% en el ámbito rural y de 4.3% en el urbano. El cambio en el ámbito rural se ubicó por debajo de la inflación general anual (3.5%), mientras que, en el caso del urbano, la superó.

Los rubros de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, así como el de bistec de res, fueron los que más contribuyeron al aumento anual de la canasta alimentaria. Ambos presentaron mayor incidencia en el ámbito rural. En el urbano, fue la leche pasteurizada de vaca.

Es importante destacar que las Líneas de Pobreza por Ingresos son indicadores utilizados para medir el bienestar económico de la población y sirven como referencia para la medición de la pobreza multidimensional en México. Estas líneas se actualizan periódicamente y reflejan las variaciones en los costos de los bienes y servicios esenciales para la población.

Entre 2022 y 2024, la población en situación de pobreza multidimensional en México pasó de 46.8 a 38.5 millones, lo que representa una disminución de 8.3 millones de personas.

Durante el mismo periodo, la población en pobreza extrema se redujo de 9.1 a 7.0 millones, informó el Inegi.