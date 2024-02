Sandra Cuevas, Alejandra Barrales y Gibrán Ramírez se ponen los “fosfo fosfo” de MC

Candidatos de Movimiento Ciudadano. Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, la experredista Alejandra Barrales, y el politólogo Gibrán Ramírez se pusieron los tenis “fosfo fosfo”. Cuevas y Barrales se registraron como aspirantes al Senado de la República y Gibrán Ramírez buscará una diputación federal por Movimiento Ciudadano.

En la sede del partido, ubicado en la colonia Nápoles, el líder emecista, Dante Delgado, les dio la bienvenida.

“No nos podemos sorprender de lo que hoy es la comunicación en redes sociales, de lo que hoy significa el trabajo sobre propuestas y sobre liderazgos reales surgidos de abajo hacia arriba en la sociedad, y ustedes hoy representan eso, Alejandra, Sandra, Gibrán”, Dante Delgado, líder nacional Movimiento Ciudadano

A pesar de que, en reiteradas ocasiones, la alcaldesa de Cuauhtémoc dijo que no acompañaría a ningún partido político, Sandra Cuevas aceptó la invitación de Dante Delgado, que, aseguró, la tomó por sorpresa.

“Es un paso muy grande que además yo no pedí, no me lo imaginé. Yo veo políticos que llevan muchísimos años y no tienen estas oportunidades”. Sandra Cuevas, aspirante al Senado de la República por MC

Cuevas no perdió la oportunidad de reprocharle a la Alianza conformada por PRI, PAN y PRD el haberla dejado fuera.

“La oposición después de muchas situaciones me rechaza, me corre de sus partidos, me maltratan y después llega alguien a brindarme la oportunidad de poder ganar el Senado de la República, pues solamente puedo decir gracias a Dios porque me está dando esta oportunidad”. Sandra Cuevas, aspirante al Senado de la República por MC

En su participación, la exlíder de sobrecargos, Alejandra Barrales, señaló por qué fue que eligió a Movimiento Ciudadano para regresar a la política.

“Por eso estoy aquí, porque la ciudad no está bien y sobre todo porque yo estoy convencida de que la ciudad puede estar mejor. La ciudad va a estar mejor con Salomón, con nosotras trabajando, con este proyecto. Yo no podía regresar y no me veía en otro lado de manera congruente”. Alejandra Barrales, aspirante al Senado de la República por MC

[Te puede interesar: Jorge Álvarez Máynez se registra como precandidato a la Presidencia por Movimiento Ciudadano]

Por último, Gibrán Ramírez indicó por qué busca esta diputación federal.

“Podrán cuestionar cualquier cosa de Movimiento Ciudadano y de quienes estamos en el proyecto, pero nadie podría decir que no ha habido consistencia en hacer avanzar la agenda del trabajo, la agenda de los derechos. Lograremos también transformar el Congreso de la Unión, transformar el entramado jurídico del país para orientarnos hacia una república socialdemócrata y que empujaremos con mucha fuerza”. Gibrán Ramírez, aspirante a diputado federal por MC