GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue mencionada en documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por presuntos vínculos con el grupo delictivo La Unión Tepito. Así lo dio a conocer la organización Defensorxs y el perfil especializado en narcopolítica, @narcopoliticos_.

De acuerdo con esta información, los reportes militares refieren a Cuevas en el contexto de investigaciones sobre operaciones delictivas en la Ciudad de México. Además, @narcopoliticos_ señaló que la exfuncionaria también es indagada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por posible lavado de dinero.

Informe de Sedena vincula a Cuevas con La Unión Tepito

Un informe elaborado en 2023 por la Sedena detalla que Cuevas habría contratado como parte de su seguridad personal a “El Toño”, identificado como integrante de La Unión Tepito. Este hombre fue detenido en 2021 tras una persecución, acusado de extorsionar a comerciantes en la capital.

El mismo documento indica que el entorno social de Cuevas incluye a integrantes de La Unión y de La Chokiza, desde su exnovio “El Choko” —actualmente preso en un penal de alta seguridad— hasta fiestas donde ha sido grabada en compañía de miembros de dichos grupos.

Investigaciones en curso

La exalcaldesa también fue removida de su cargo tras ser acusada de secuestrar a dos policías. La carpeta de investigación registrada bajo el folio CI-FIDDS/E/UI-1C/D/00156/02-2022 expone presuntas extorsiones en las que se le señaló como responsable, de acuerdo con @narcopoliticos_ .

De manera paralela, fuentes de @narcopoliticos_ confirmaron que Cuevas está siendo investigada por la UIF en un caso de presunto lavado de dinero.

Asimismo, su hermano, Jaxiel Cuevas, ha sido vinculado con Los Oyuki, grupo acusado de extorsionar a comerciantes para luego ofrecerles supuesta “protección”.