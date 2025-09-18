Sandra Cuevas rechaza nexos con crimen organizado

GENERANDO AUDIO...

Sandra Cuevas niega vínculos con crimen: Foto: Uno TV

Sandra Cuevas negó tener nexos con el crimen organizado, luego de la detención de Alejandro Gilmare, el “Choko”, presunto líder de La Chokiza, y con el que la exalcaldesa de Cuauhtémoc se dejó ver en varias ocasiones.

“Mi relación con “Choko” fue efímera, fue uno más”, afirmó Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc

En conferencia de prensa, Cuevas dijo desconocer los presuntos vínculos delictivos del “Choko”. Además, desmintió a la página “Narcopolíticos”, a la que acusó de difundir información falsa para desprestigiarla.

“Un portal que está pagado, financiado por la oposición y esta página le ha dado vuelta con otros medios de comunicación. ¿Cuál es su fuente? Su fuente son los chismes, las mentiras, no hay absolutamente nada legal, no hay nada que sea emitido por una autoridad gubernamental”. Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc

Sobre el video donde aparece con Karencita Blue, presunta integrante de la Unión Tepito, aseguró que fue en una fiesta de un vecino y negó conocerla.

“Siempre, a donde yo voy, me piden fotos o videos. Si esta niña, que hasta donde yo sé, se dedica al tema de cirugías y no sé qué otras cosas, que tiene que ver con belleza, tiene algo con la autoridad, que lo vea la autoridad. No todos los que se toman videos conmigo, no todos los que se toman foto conmigo, son mis amigos o los conozco, yo a esta niña no la conozco”. Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc

También explicó que las fotografías donde aparece con armas del Ejército Mexicano fueron tomadas durante un curso de capacitación cuando trabajaba en Aduanas.