Santiago Creel, diputado de Acción Nacional, presentó su renuncia a la presidencia de la Mesa Directiva, de la Cámara de Diputados, para enfocarse en la búsqueda de la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, integrado por PRI, PAN y PRD.

“Esta renuncia tendrá pleno vigor en el momento en el que se apruebe la licencia que ya subscribí, pero que el día de mañana tendrá que aprobarse por parte de la Comisión Permanente”.

Una vez que la Comisión Apruebe su renuncia, su lugar será ocupado por la también diputada panista Noemí Berenice Luna Ayala, quien fungía como vicepresidenta del órgano legislativo.

“He cerrado este ciclo, cuando he considerado que las condiciones ya no me permiten dedicarle el tiempo que requiere la Cámara de Diputados”.