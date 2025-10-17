GENERANDO AUDIO...

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá tener acceso en línea y en tiempo real a las bases de datos de las empresas que ofrecen servicios digitales, como Netflix, Amazon, Mercado Libre o Tinder, luego de que la Cámara de Diputados aprobara reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) con 348 votos a favor y 130 en contra.

La medida forma parte del Paquete Económico 2026 y busca fortalecer la recaudación fiscal y combatir la evasión y elusión fiscal, de acuerdo con la exposición de motivos presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

SAT podrá acceder a información fiscal de plataformas digitales

Las reformas incluyen la adición del artículo 30-B al Código Fiscal, que establece la obligación de las plataformas digitales de permitir al SAT el acceso permanente, en línea y en tiempo real, a la información contenida en sus sistemas o registros.

Dicha información se limitará exclusivamente a datos fiscales necesarios para verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias, según el texto aprobado. Entre los servicios alcanzados por la medida se encuentran:

Plataformas de streaming o descarga de contenido digital

o descarga de contenido digital Servicios de intermediación entre terceros

Clubes en línea y sitios de citas

y Y también plataformas de enseñanza a distancia o ejercicios interactivos

El dictamen también contempla sanciones de hasta nueve años de prisión para quienes emitan, compren o utilicen comprobantes fiscales falsos, y para los responsables de operaciones simuladas o uso indebido de sellos digitales.

Qué dijo la oposición y qué defendió la mayoría

Durante la sesión, diputados de la oposición votaron en contra del proyecto, pues consideran que la medida podría vulnerar la privacidad y generar incertidumbre entre los contribuyentes que operan en entornos digitales.

Por su parte, legisladores de Morena, PT y PVEM argumentaron que la reforma fortalece la eficiencia recaudatoria y permite al SAT monitorear de forma continua las operaciones digitales para evitar esquemas de evasión fiscal.

La mayoría legislativa destacó que el acceso del SAT no incluirá datos personales o de ubicación de los usuarios, sino solo la información necesaria para revisar las obligaciones fiscales de las plataformas.

La postura de Infodemia

De acuerdo con InfodemiaMX, iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, es falso que la reforma al Código Fiscal de la Federación proponga “espiar a todos los ciudadanos que usen apps y plataformas digitales”.

El portal aclaró que la iniciativa no establece ningún tipo de espionaje o vigilancia personal en tiempo real sobre los usuarios. Recalcó también que no autoriza a ninguna autoridad para revisar chats, mensajes o actividades personales.

InfodemiaMX precisó también que la reforma propone que las plataformas que prestan servicios digitales —como streaming, intermediación, clubes en línea o enseñanza a distancia— permitan al SAT acceso en línea y en tiempo real a la información fiscal y operativa de las empresas, no de los usuarios.

El objetivo, indicó, es aumentar la eficiencia recaudatoria, reducir la evasión fiscal y combatir la corrupción, sin vulnerar los derechos de privacidad y datos personales.

Polémica por el alcance del acceso a datos

El tema generó debate público en redes sociales. La publicación de la periodista Laura Brugés, quien cuestionó el posible impacto de la medida en la vida privada de los usuarios.

Brugés escribió en su cuenta de X:

“¿Qué onda con esto? Se quieren meter hasta en nuestra vida privada… quieren tener acceso a lo que compramos y hasta con quién ligamos en Tinder o Bumble.”

Ante estas críticas, la Cámara de Diputados propuso acotar el artículo 30-B para que el acceso del SAT se limite únicamente a información fiscal. Pidió que mantengan la posibilidad de bloquear las plataformas que se nieguen a abrir sus sistemas a la autoridad tributaria.

El dictamen pasará ahora al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

