SAT reporta operación normal en 155 oficina pese al paro. Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que 155 de las 162 oficinas y Módulos de Servicios Tributarios del país operan con normalidad, pese al paro nacional de trabajadores que también continúa este 15 de octubre de 2025.

De acuerdo con datos del órgano tributario, únicamente siete sedes suspendieron actividades debido a la protesta que exige mejoras laborales y la aplicación de un incremento salarial de 12 %, equivalente al aumento del salario mínimo vigente desde el 1 de enero de 2025.

Oficinas del SAT que suspendieron labores

Las sedes que no operaron este miércoles se ubican en:

Chihuahua, Chihuahua

Celaya, Guanajuato

Guadalajara Sur y Zapopan , en Jalisco

, en Ciudad de México, sedes Oriente y Sur

Según el informe oficial, durante la jornada del 14 de octubre se brindaron 59 mil 248 atenciones y se reagendaron 3 mil 258 citas vía correo electrónico, lo que representa 5 % del total de citas programadas a nivel nacional.

Oficinas del SAT afectadas por paro en la Ciudad de México

En la CDMX, los trabajadores mantienen la protesta bajo la modalidad de “brazos caídos” y concentraciones frente a distintas sedes. Las oficinas afectadas son:

Módulo Distrito Federal 1: Bahía de Santa Bárbara No. 23 , colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo

, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo Módulo Distrito Federal 2: Paseo de la Reforma Norte No. 10 , colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc

, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc Módulo Distrito Federal 3: Viaducto Río de la Piedad No. 507 , colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco

, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco Módulo Distrito Federal 4: Avenida San Lorenzo No. 104 , colonia San Lorenzo la Cebada, alcaldía Xochimilco

, colonia San Lorenzo la Cebada, alcaldía Xochimilco Oficina “El Reloj” Cáliz: colonia San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán

El organismo no descartó afectaciones parciales por bloqueos en vialidades cercanas a las instalaciones donde se desarrollan las protestas.

Demandas del paro nacional en el SAT

Entre las principales exigencias de los trabajadores se encuentran:

Aplicación del incremento salarial de 12% al sueldo base

al sueldo base Mejores condiciones laborales

Eliminación de desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza

entre personal sindicalizado y de confianza Y también apoyo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia

El SAT también informó que mantiene canales de diálogo abiertos con los empleados “en un marco de respeto y responsabilidad”, y reconoció que su labor es “esencial en la atención a la ciudadanía y en la transformación de las instituciones”.

Atención a contribuyentes durante el paro

Los contribuyentes que pierdan su cita por motivo del paro recibirán la reprogramación vía correo electrónico. Además, el SAT mantiene habilitados sus canales de atención en línea:

Chat uno a uno: chat.sat.gob.mx

chat.sat.gob.mx Línea Marca SAT: 55 6272 2728

Finalmente, el órgano tributario reiteró su compromiso con la atención al público y la continuidad de los servicios durante la movilización.