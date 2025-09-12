SCJN ajustará su presupuesto a la baja; había pedido 8.1% más para 2026

GENERANDO AUDIO...

A solicitud del Pleno de la Suprema Corte, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) examinará y ajustará la propuesta de presupuesto 2026 planteada a la Cámara de Diputados, según anunció el máximo tribunal, que afirmó que se hará una petición a la baja.

Asimismo, solicitó a los legisladores establecer comunicación en torno al anteproyecto, a fin de realizar los ajustes necesarios, luego de que lo que presentó la Secretaría de Hacienda el lunes pasado, fue aprobado por la administración anterior.

¿Por qué corregirá la SCJN su presupuesto 2026?

A través de un comunicado, este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adelantó que pidió a la OAJ examinar el anteproyecto de presupuesto enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobado por la integración anterior del Pleno.

En este, puntualizó, se plantea a la Cámara de Diputados un incremento del 8.1% a lo recibido este año, un ajuste de poco más del doble de la inflación registrada a agosto.

Ello, pues la institución aseguró que “este incremento no refleja la realidad de la Nueva Corte, que está decidida a ejercer los recursos con mayor responsabilidad y en congruencia con los principios de austeridad”.

En tanto que resaltó que, aunque todavía se desconocen cuáles serán los ajustes planteados por el organismo, la nueva propuesta que se discutirá directamente con los diputados será a la baja sobre lo presentado el 8 de septiembre en el Paquete Económico 2026.

En tanto que, de acuerdo con lo presentado por Hacienda, el Poder Judicial federal recibiría el próximo año 85 mil 960.2 millones de pesos, contra los 70 mil 983.6 mdp que recibió en 2025. Según lo aprobado por la ministra presidenta anterior, Norma Piña, la SCJN tendría un presupuesto 12.6% mayor en 2026, con 600 mdp adicionales.