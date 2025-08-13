GENERANDO AUDIO...

SCJN tendrá un ultimo periodo extraordinario. Foto: Cuartoscuro

Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó su última sesión ordinaria del actual Pleno, pero la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, decidió prolongar la actividad judicial convocando una sesión extraordinaria para el próximo martes 19 de agosto, enfocada en resolver casos en materia electoral.

Pleno de SCJN extiende sus funciones por casos en materia electoral

Después de casi dos horas de deliberación, en las que se resolvieron 138 juicios de inconformidad electoral y se desestimó una acción de inconstitucionalidad presentada por Morena, la ministra presidenta afirmó que aún está vigente el plazo legal para resolver impugnaciones relacionadas con la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyo vencimiento es el 28 de agosto.

“En este sentido, voy a convocar, a pesar de que el acuerdo hoy era nuestra última sesión, voy a convocar a una sesión extraordinaria el próximo martes 19, básicamente para ver la acción electoral que ya tenemos listada y también en caso de que llegue alguna impugnación (…) y además hacer la declaratoria respectiva que nos corresponde conforme a nuestra competencia respecto de candidatos de Sala Superior del Tribunal Electoral”, indicó Piña Hernández.

El último periodo y el inicio de la transición judicial

La SCJN inauguró recientemente su segundo y último periodo de sesiones del año, bajo la presidencia de Piña Hernández. Esta etapa marca también el cierre de las funciones del actual Pleno, cuya integración concluirá formalmente el 31 de agosto de 2025.

A partir del 1 de septiembre, tomarán protesta los nuevos ministros elegidos por voto popular, en el marco de la reforma judicial que entró en vigor el año pasado.

