SCJN avala elección de magistrados de la Sala Superior del TEPJF

Última sesión del Alto Tribunal. Foto: SCJN.

En su última sesión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la declaratoria de validez de la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

SCJN desestima juicios de inconformidad

El Alto Tribunal desestimó los cuatro juicios de inconformidad presentados contra los resultados del cómputo nacional de la elección de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, ya que sus prominentes carecieron de personalidad jurídica para interponer las impugnaciones.

SCJN celebra su última sesión de carácter extraordinario

La Suprema Corte celebró su última sesión con la actual conformación, vigente desde el año de 1994, y cuyos trabajos concluyen para dar paso a la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación producto de la Reforma Judicial.

“En cuestión de una rendición de cuentas ante la sociedad y la opinión pública que esta sesión extraordinaria está prevista por la ley y que por eso fue convocada en esos términos. Y únicamente para resolver cuestiones electorales”, señaló Norma Lucía Piña Hernández, presidenta ministra de la SCJN.