SCJN trata elecciones de magistraturas en última sesión. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lleva a cabo su última sesión extraordinaria con la actual conformación, vigente desde 1994, antes de dar paso a la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación que establece la Reforma Judicial.

Durante la jornada, el Pleno resolverá asuntos pendientes en materia de magistraturas electorales y revisará recursos relacionados con la elección de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Reforma Judicial y cierre de ciclo en la Corte

La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández subrayó que la sesión responde a un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, al estar prevista en la ley como mecanismo para resolver casos en curso.

“Esta sesión extraordinaria está prevista en la ley y fue convocada en esos términos, únicamente para resolver cuestiones electorales”, señaló Piña Hernández.

En la agenda, el Alto Tribunal abordará dos Acciones de Inconstitucionalidad relacionadas con la reestructuración del Poder Judicial en Yucatán.

Impugnaciones sobre magistraturas electorales

El tema central será la revisión de cuatro juicios de inconformidad interpuestos contra los resultados del cómputo nacional en la elección de magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF, así como la validez de la elección y la entrega de constancias de mayoría.

La ministra presidenta explicó que los recursos fueron ingresando de manera reciente y, ante la posibilidad de que se presenten más, se convocó a esta sesión extraordinaria.

“Todavía el día de ayer ingresaron cuatro recursos de inconformidad que vamos a ver en esta sesión, y por eso, previendo que podrían entrar más antes del 28 de agosto, se convocó a esta sesión extraordinaria”, detalló.

