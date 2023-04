SCJN declara inconstitucional transferir Guardia Nacional a Sedena

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el traslado del mando administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Quienes votaron a favor de declarar la inconstitucionalidad de transferir la Guardia Nacional a la Sedena explicaron sus motivos:

“Me resulta difícil imaginar que una institución de carácter civil, en este caso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana retenga la dirección de la Guardia Nacional si no posee el control operativo y administrativo, en mi entendimiento una institución no puede ser dirigida, en realidad, si no tiene el control de su operación y su administración, al ser castrenses esos controles la dirección también lo es y el carácter civil queda entre dicho”.

Margarita Ríos Farjat

Ministra de la SCJN