GENERANDO AUDIO...

Despiden a ministros previo a última sesión de la Corte. Fuente: Uno TV

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueron despedidos con aplausos de trabajadores del Poder Judicial. Esto, previo a la última sesión la Corte.

Mientras los ministros caminaban por un pasillo, trabajadores del Poder Judicial formaron filas a ambos lados para aplaudirles.

Los ministros caminaban hacia la sesión y agradecían.

Con esta sesión extraordinaria, se termina una era en el Poder Judicial, antes de la renovación del máximo tribunal de justicia en el país.

Aquí puedes ver la jornada en vivo:

SCJN celebra su última sesión

La Suprema Corte de Justicia de la Nación celebra su última sesión con la actual conformación, vigente desde el año de 1994, y cuyos trabajos concluyen para dar paso a la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación producto de la Reforma Judicial.