SCJN fija criterios y ordena investigar desaparición forzada en adopciones internacionales irregulares

SCJN. Foto: Cuartoscuro /Ilustrativa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un giro en la forma de investigar desapariciones forzadas de niñas y niños en contextos internacionales, derivadas de adopciones irregulares, según se observa en una publicación de la Corte en la red X, antes Twitter. Esto, con el fin de que las víctimas conozcan sus orígenes biológicos y su verdadera identidad.

Así, la Corte ordenó reabrir un caso vinculado al fenómeno de “bebés robados” en España y reconoció que estos delitos pueden cometerse sin encierro físico, a través de la pérdida de identidad y la separación ilegítima del entorno familiar.

Qué resolvió la Corte sobre adopción irregular

En la resolución, la Corte determinó que la desaparición forzada no se limita a la privación de la libertad en sentido físico, sino que puede darse cuando existe una sustracción ilegítima de un menor de edad que rompe sus lazos familiares y culturales. El caso analizado involucra una adopción internacional presuntamente irregular, en la que se habría ocultado el origen del menor y manipulado documentos para legitimar su traslado fuera del país de origen.

Los ministros destacaron que, en contextos como el de España —donde se documentó el robo de bebés durante décadas—, este tipo de delitos tiene un impacto profundo y duradero, pues no sólo vulnera el derecho a la libertad, sino también a la identidad, a la familia y a conocer la propia historia.

La SCJN ordenó a las autoridades competentes reanudar la investigación, aplicar un enfoque diferenciado y considerar los estándares internacionales que protegen a la niñez en casos de desaparición forzada. Además, subrayó que el derecho a la verdad es imprescriptible, por lo que las víctimas pueden exigir justicia incluso después de muchos años.

Con este precedente, el máximo tribunal mexicano sienta una base para que futuros casos de adopciones irregulares, tanto en México como en el extranjero, sean analizados con la misma perspectiva de derechos humanos y con un reconocimiento pleno de la gravedad de la pérdida de identidad como una forma de desaparición forzada.