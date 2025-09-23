La nueva SCJN resuelve su primer recurso de revisión en materia de Seguridad Nacional

GENERANDO AUDIO...

SCJN. Foto: Cuartoscuro

La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió su primer recurso de revisión en materia de seguridad nacional, luego de tomar el cargo tras las elecciones del pasado 1 de junio de 2025. La sesión se vio marcada por un apagón de luz.

¿De qué fue la primera resolución de la SCJN?

El primer recurso fue en materia de seguridad nacional, relativo a un fallo del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por el cual determinó como improcedente la reserva de la información sobre nombramientos de almirantes y vicealmirantes realizados en el año 2021; así como de autorizaciones a la Secretaría de Marina para participar en ejercicios multinacionales de capacitación y adiestramiento de elementos castrenses.

“En este asunto debemos partir de un hecho incontrovertible, toda, toda la información contenida en los oficios ya es del dominio público, e incluso, en la mayoría de los casos, publicada por las mismas autoridades. Dada esta circunstancia y sin pretender restar valor a dicho principio, en mi opinión, es sumamente difícil visualizar cómo la entrega oficial de estos documentos que, en esencia, se replican datos ya conocidos. Ya por sí misma configurar un riesgo real demostrable e identificable para la seguridad nacional”, afirmó Loretta Ortiz Ahlf, Ministra de la SCJN

Durante la discusión de este asunto, el salón de sesiones de la Corte presentó un apagón previo a la participación del ministro Irving Espinoza Betanzo.

Luego de un receso, la sesión se reanudó y por unanimidad, los ministros del Alto Tribunal coincidieron en declarar infundado el recurso de revisión interpuesto por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y confirmó la determinación del INAI de entregar la información al peticionario en versión pública.

“No puede reservarse, por razones de seguridad nacional, los datos que ya circulan de manera libre; sin embargo, lo hago porque en el caso no hay duda de que la información difundida por los medios privados de comunicación fue dada a conocer previamente por la propia autoridad… El nombramiento del almirante en cuestión fue informado, cito textualmente, en un comunicado de prensa de la Secretaría de Marina”, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Ministro de la SCJN

Por su parte, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, propuso dejar bajo la “más estricta responsabilidad” del funcionario el otorgar la información.

“Yo solamente propondría, voy con el proyecto, pero dejarle al funcionario que, bajo su más estricta responsabilidad, él valore en qué condiciones va a otorgar la información, si él en el contraste advierte que efectivamente algunos nombres ya son públicos, pues seguramente lo hará público y los que no, como lo señala el proyecto se testarán estos nombres, para evitar que se vulnere la seguridad nacional”, Hugo Aguilar Ortiz, Ministro Presidente de la SCJN

Pese a votar a favor del proyecto, la ministra Lenia Batres expresó sus consideraciones en contra de hacer pública este tipo de información relacionada con personal operativo de la Secretaría de Marina Armada de México.

“Cada fragmento de información entregado aunque en apariencia podría ser inofensivo, en realidad podría constituir piezas clave al combinarse con otras revelando información sensible que pone o que podría poner en riesgo la efectividad operativa de las instituciones”, Lenia Batres Guadarrama, Ministra de la SCJN