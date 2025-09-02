SCJN nombra a nuevos integrantes del Órgano de Administración Judicial

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó este martes a Catalina Ramírez Hernández, Lorena Josefina Pérez Romo y José Alberto Gallegos Ramírez como nuevos integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Los tres rindieron protesta ante el Pleno y quedaron facultados para incorporarse de inmediato al organismo, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución.

SCJN cumple con nombramientos del OAJ

El nombramiento se realizó durante la primera sesión privada del nuevo Máximo Tribunal, que comenzó alrededor de la medianoche del lunes y concluyó cerca de la una de la mañana de este martes 2 de septiembre de 2025.

El OAJ, encargado de la administración del Poder Judicial, también contará con la participación de Néstor Vargas Solano, quien lo presidirá, y Surit Berenice Romero, designados previamente por el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Integración y duración del cargo

Con esta designación, el OAJ quedó conformado por cinco integrantes. Según lo establece la Constitución, durarán seis años en el cargo sin posibilidad de reelección, mientras que la presidencia será rotatoria cada dos años.

De esta forma, la Suprema Corte dio cumplimiento al mandato constitucional que garantiza la instalación y funcionamiento de este nuevo órgano dentro del Poder Judicial.