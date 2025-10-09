Protestas de repartidores frenan discusión sobre impuesto en la Corte

| 17:57 | Ruben Rojas Zenil | Uno TV
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión del amparo en revisión 681/2022, que impugna el cobro del 2% a las aplicaciones digitales por el uso de la infraestructura de la Ciudad de México, luego de las manifestaciones de conductores y repartidores de plataformas como Uber, Didi y Rappi frente a su sede.

Durante la sesión de este jueves, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz solicitó retirar los amparos en revisión y aplazar su análisis para abrir un espacio de diálogo con los trabajadores inconformes.

“En estos momentos aquí frente a La Corte hay una manifestación de trabajadores de Uber que han solicitado también dialogar y yo le he pedido, y le quiero pedir aquí a la ministra Lenia Batres Guadarrama que es la ponente en todos estos asuntos si nos permite, pues dejarlo en lista o aplazarlo con la finalidad de escuchar a las partes… esta nueva Corte ha ofrecido tener diálogo, escuchar a todos los interesados antes de tomar una decisión”, Hugo Aguilar Ortiz, Ministro Presidente de la SCJN

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

La ponencia de Lenia Batres proponía negar el amparo

El proyecto a cargo de la ministra Lenia Batres Guadarrama propone revocar y negar el amparo a los quejosos bajo el argumento de que “las empresas que hacen uso de la intermediación digital” obtienen ganancias “mediante el uso de la infraestructura de la Ciudad de México” y esto implica que la “CDMX deba ser resarcida para poder continuar ofreciendo una infraestructura de calidad para el uso y disfrute de todos los ciudadanos”,  tanto los que obtienen un lucro por su uso, como aquellos que no lo obtienen.

Una vez que sean escuchados los inconformes, se agendará el asunto para su discusión en el Pleno del Alto Tribunal en fecha por definir.

Te recomendamos:

Festival del Elote gratis en Nuevo León: fecha, lugar y horarios

Nuevo León

Festival del Elote gratis en Nuevo León: fecha, lugar y horarios

Alertan por “toque fantasma”, la nueva estafa que clona pagos sin contacto

Tecnología

Alertan por “toque fantasma”, la nueva estafa que clona pagos sin contacto

¿Qué adultos con Inapam pueden obtener aguinaldo?

Nacional

¿Qué adultos con Inapam pueden obtener aguinaldo?

Cambio de horario en 2025: fecha exacta y qué estados deben ajustar el reloj

Nacional

Cambio de horario en 2025: fecha exacta y qué estados deben ajustar el reloj

Etiquetas: