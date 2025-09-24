GENERANDO AUDIO...

Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. Foto: Cuartoscuro

La nueva Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, anunció un recorte del 40% en la plantilla laboral que respalda sus labores, como parte de una estrategia para “resolver con agilidad los asuntos de trascendencia social”.

De acuerdo con una tarjeta informativa del Alto Tribunal, la ponencia del ministro presidente pasará de 8 a 7 secretarios de estudio y cuenta, de 12 a 8 secretarios auxiliares y de 39 a 25 personas de apoyo operativo a partir del 1 de octubre. En total, la reducción implica una importante disminución de personal en las áreas clave que respaldan el trabajo jurisdiccional de Aguilar Ortiz.

La medida se da a conocer luego de que la revista digital Eme Equis revelara que la nueva Presidencia, que entró en funciones el 1 de septiembre, cuenta con 97 asesores que cobrarían, en conjunto, más de 6 millones de pesos mensuales. Según ese medio, los asesores se dividen en tres grupos: 60 adscritos a la ponencia del ministro presidente, nueve en la Oficina de la Presidencia de la SCJN y 28 en la Coordinación General de Asesores del Alto Tribunal.

En contraste, la ministra presidenta en retiro, Norma Piña, tenía sólo seis asesores en la Oficina de la Presidencia, tres menos que los que actualmente acompañan a Aguilar Ortiz.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

La SCJN destacó que, a diferencia de presidencias anteriores, Hugo Aguilar Ortiz asumirá también un carácter jurisdiccional, por lo que le serán turnados asuntos para análisis y presentación de proyectos ante el Pleno. Además, su equipo de Presidencia se mantendrá en 10 personas, incluido el propio ministro presidente, y continuará con medidas de austeridad como la reducción del personal de seguridad, el incremento en la frecuencia de las sesiones del Pleno —ahora cuatro días a la semana— y la realización de sesiones en distintas regiones del país.

Finalmente, la Presidencia de la Nueva SCJN reiteró que brindará atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad, con encuentros directos realizados en los últimos días.