Se agarran a golpes Alejandro Moreno y Fernández Noroña: video

Altercado entre Alejandro Moreno y Fernández Noroña. Foto: Cuartoscuro.

Los senadores Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña se agarraron a golpes, empujones y manotazos al final de la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República.

Esto, después de que el legislador y dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitara la palabra, la cual Noroña le negó.

Altercado entre Alejandro Moreno y Fernández Noroña

En plena transmisión del Canal del Congreso, los senadores estaban terminando de entonar el Himno Nacional cuando Alejandro Moreno, quien ya se encontraba junto a Fernández Noroña, presidente del Senado, empezó la discusión.

La plática subió de tono al momento que el dirigente nacional del tricolor hace a un lado la mano izquierda del senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Poco después empezaron los manotazos, hasta el Alejandro Moreno empujó a Fernández Noroña; es cuando cambian de toma con la del conductor y terminar la señal del Canal del Congreso.

En este mismo instante pongo a mi equipo legal a disposición plena del compañero Emiliano, trabajador del Senado de la República agredido brutalmente por Alito Moreno.



El cobarde todavía lo sigue golpeando y pateando después de tirarlo al piso.



Prepotente, corrupto, violento. pic.twitter.com/lzhnx7LYZf — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) August 27, 2025

“Fernández Noroña, un cínico y patán”: Alejandro Moreno

En conferencia de prensa, el dirigente del PRI señaló que había un acuerdo de Mesa Directiva para que cada uno de los grupos parlamentarios dieran un posicionamiento durante la sesión de la Comisión Permanente.

Alejandro Moreno dijo que él iba a ser el último en tener la palabra; sin embargo, el presidente del Senado levantó la sesión, por lo que el priista fue a pedir una explicación.

“A todas luces vieron que antes de que se levantara la sesión pedimos la palabra y pedimos la palabra para que se cumpliera el acuerdo que se tenía en el orden del día. De manera intransigente, de manera intolerante, este cobarde, cínico y patán del senador Fernández Noroña levantó la sesión y lo que hice es ir a decirle a su lugar, como presidente de la Mesa, que diera la oportunidad de cumplimiento”.