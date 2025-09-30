Se alistan iniciativas complementarias contra extorsión: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty/Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que esta semana enviará al Congreso de la Unión las iniciativas complementarias para reforzar la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en seguimiento a la Ley General contra la Extorsión, que podría publicarse en las próximas horas.

Desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que las nuevas propuestas buscan dar más herramientas legales para combatir este delito y garantizar mayor protección a las víctimas, eliminando trabas en los procesos de denuncia.

Iniciativas complementarias contra la extorsión

La mandataria destacó que con los cambios aprobados, las denuncias por extorsión ya no dependerán de que la víctima valide su testimonio de manera reiterada. El Ministerio Público estará obligado a perseguir los casos de oficio, lo que facilitará la acción de la justicia y reducirá la exposición de quienes denuncian.

“Se protege a la víctima y se evita que tenga que regresar a ratificar la denuncia. El MP debe actuar de inmediato”, explicó Sheinbaum.

Regulación en la venta de chips telefónicos

Otra de las medidas anunciadas será el control en la venta de chips de telefonía celular, que actualmente pueden adquirirse sin identificación. La presidenta advirtió que este vacío ha permitido que se usen de manera masiva en centros de detención para realizar llamadas de extorsión.

Entre las acciones previstas están:

Exigir identificación oficial para comprar un chip

para comprar un chip Restringir señales de celular en áreas controladas de las cárceles

en áreas controladas de las cárceles Supervisar la distribución de líneas telefónicas para evitar su uso en delitos

Publicación y próximos pasos

La Ley General contra la Extorsión podría entrar en vigor en breve, y con ella se espera que las iniciativas adicionales fortalezcan el marco jurídico nacional. “Se trata de una estrategia integral que va desde las denuncias hasta el uso de tecnología para reducir este crimen”, concluyó la presidenta.