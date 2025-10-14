GENERANDO AUDIO...

La iniciativa será discutida y votada en el pleno este martes en doble sesión.

Sin modificaciones, las comisiones de Justicia y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobaron este domingo el dictamen de la reforma a la Ley de Amparo, en medio de reclamos de la oposición por lo que calificaron como un “madruguete” legislativo.

Con 68 votos emitidos, el resultado fue 56 a favor, 11 en contra y una abstención, esta última de la diputada morenista Olga Sánchez Cordero. La iniciativa será discutida y votada en el Pleno de la Cámara baja este martes en doble sesión.

Durante la sesión, legisladores de oposición denunciaron que los presidentes de las comisiones adelantaron las audiencias públicas, sin respetar los acuerdos previos. El diputado del PRI, Emilio Suárez Licona, criticó “el manoseo a la Gaceta Parlamentaria” y pidió “reencauzar la dinámica legislativa con responsabilidad y dignidad”.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Irais Virginia Reyes De la Torre, aseguró que esta no es una ley para proteger a las personas, sino “una ley de desamparo”, al sostener que “un amparo sin suspensión, sin interés legítimo y sin eficacia no protege a nadie”.

Los legisladores opositores también reclamaron que 35 especialistas que participaron en las audiencias no fueron tomados en cuenta. Entre sus observaciones destacaron que el nuevo catálogo de causales para negar suspensiones podría afectar derechos en salud, vivienda y educación, y que los conceptos de “interés público” y “orden público” son ambiguos y podrían favorecer interpretaciones amplias en favor de la autoridad.

Desde Morena, la diputada Mariana Benítez Tiburcio defendió que la reforma “no se construyó a espaldas de la sociedad” y aseguró que el Senado de la República realizó audiencias y modificaciones derivadas del diálogo público.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, afirmó que el objetivo central es modernizar el juicio de amparo para hacerlo un mecanismo más eficaz de protección de los derechos humanos, evitando abusos procesales que paralicen políticas públicas.

Por su parte, el diputado del PAN Homero Niño de Rivera acusó que Morena “traiciona a los ciudadanos” al debilitar un mecanismo clave de defensa.

La iniciativa será llevada al pleno este martes, donde se espera un nuevo debate entre las bancadas antes de su votación final.