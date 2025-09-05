GENERANDO AUDIO...

Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su Gobierno busca un acuerdo con la FIFA para instalar pantallas en plazas públicas donde se transmitan los partidos de la Copa del Mundo 2026 en México.

Pantallas en plazas públicas para ver los partidos del Mundial 2026

En la conferencia mañanera de este viernes 5 de septiembre, la mandataria federal explicó que se trabaja con la FIFA para definir los permisos que permitan colocar pantallas en plazas públicas. Entre los espacios considerados, mencionó la posibilidad del Zócalo de la Ciudad de México.

“El objetivo es que los partidos se puedan ver en un lugar público. Estamos poniéndonos de acuerdo con la FIFA para ver si es posible colocar pantallas, porque ellos tienen reglas específicas que deben cumplirse”, señaló Sheinbaum Pardo.

Aclaró que la Federación Internacional de Futbol Asociación cuenta con patrocinadores y reglas que deben cumplirse para autorizar la transmisión de los encuentros en espacios abiertos.

México, sede de la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 tendrá como sedes en México a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde se disputarán encuentros del torneo. Por ello, el Gobierno de México pretende habilitar espacios públicos para que la población pueda seguir los partidos.

Plan para el Mundial 2026

Adelantó, además, que en los próximos días se dará a conocer el plan oficial de su administración sobre las actividades relacionadas con la Copa del Mundo 2026.

