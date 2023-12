Se cae negociación en Senado para nombrar a ministra de SCJN; por primera vez, sería designada por el presidente

En el Senado de la República se complicaron los acuerdos para lograr la mayoría calificada de votos que se requieren para designar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Con todos se habló para tratar de llegar a un consenso que no se logró. No es una omisión, no fuimos capaces hasta este momento. No hemos sido capaces de construir una mayoría calificada y cumplir con nuestra responsabilidad de designar a la ministra de la Corte, de la terna nominada y propuesta por el presidente de la República, es nuestra responsabilidad no hacerlo”.

Ricardo Monreal / senador de Morena