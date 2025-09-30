“Sé de dónde vienen los ataques, se tocaron intereses”: Adán Augusto sobre campaña en su contra

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El coordinador de la mayoría de Morena en el Senado, Adán Augusto López, afirmó que tiene su “conciencia tranquila” respecto a sus ingresos y el pago de impuestos, luego de ser cuestionado nuevamente sobre su situación fiscal ante la hacienda pública.

En entrevista en la Cámara Alta, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aseguró que está al día con sus declaraciones y contribuciones, y que el SAT no le ha hecho ningún requerimiento. “Si hubiera dudas, presentaríamos la documentación correspondiente”, dijo.

“Es una campaña contra el movimiento”

Adán Augusto sostuvo que los señalamientos en su contra buscan dañar al movimiento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. “Es una campaña para desvirtuar todo. Si tienen pruebas, que las presenten”, dijo en referencia a publicaciones periodísticas recientes.

El senador insinuó que los ataques podrían estar ligados a su paso por la Secretaría de Gobernación, donde, aseguró, “se afectaron intereses y se acabaron privilegios”. Agregó que conoce a quienes están detrás de esa campaña, pero lo revelará “a su tiempo”.

Desde luego que en el segundo cargo más importante del país se afectan intereses y se acaban privilegios, pues es parte de la operación de uno. Yo sí sé quién y quienes y de parte de quién y de quienes, pero en su momento lo voy a decir –denos una pista– No, porque todo tiene su tiempo, así lo dije (…) todo tiene su tiempo y son muchos intereses políticos, económicos que están ahí, dijo

“Mis ingresos no son opulencia”

El exgobernador de Tabasco aclaró que sus ingresos no significan necesariamente lujos. Recordó que fue el primer mandatario estatal en hacer pública su declaración patrimonial, donde detalló bienes muebles e inmuebles y su forma de adquisición.

“Todo mundo conoce mi estilo de vida, siempre he transparentado mis bienes”, apuntó López Hernández.

El legislador negó continuar con sus asesorías profesionales, lo que descarta cualquier conflicto de interés. Explicó que actualmente solo mantiene su actividad ganadera, con un promedio mensual de 150 cabezas de ganado embarcadas.

Finalmente, el coordinador parlamentario descartó dejar su cargo en la Cámara Alta. “Estoy haciendo mi trabajo y seguiré desempeñándolo, porque fui elegido por mis compañeros por el periodo completo de la legislatura”, afirmó.