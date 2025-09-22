Se disparan delitos en Aguascalientes; Tlaxcala y Oaxaca logran la mayor baja, revela Inegi

GENERANDO AUDIO...

La alza del país fue de 3.3% Foto: Cuartoscuro/Archivo

En 2023, la prevalencia delictiva en Aguascalientes creció 28.4%, el aumento más alto del país, mientras que Tlaxcala y Oaxaca registraron descensos de 15.1% y 12.8% respectivamente. Así lo dio a conocer la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aguascalientes, Morelos e Hidalgo con repuntes significativos

El informe destacó que Aguascalientes pasó de 25,541 a 32,798 víctimas por cada 100 mil habitantes, mientras que Morelos subió 18.9% e Hidalgo 18.5%.

Otros estados con alzas fueron:

San Luis Potosí (+12.7%)

Tabasco (+12.1%)

Tamaulipas (+16.2%)

Veracruz (+13.9%).

En contraste, Tlaxcala bajó de 27,115 a 23,025 víctimas por cada 100 mil habitantes, y Oaxaca de 15,214 a 13,274. También destacaron las reducciones en Durango (-11.2%) y Guerrero (-11.3%), que se colocaron como los únicos con descensos estadísticamente significativos junto con Tlaxcala y Oaxaca.

A nivel país, la ENVIPE estimó 21.9 millones de víctimas en 2023, lo que equivale a una tasa de 23,323 por cada 100 mil habitantes, un incremento de 3.3% respecto al año anterior. Según el INEGI, uno de cada cuatro hogares en México tuvo, al menos, un integrante víctima de algún delito.

¿Qué delitos aumentaron en Aguascalientes y otras entidades?

La encuesta mide delitos que afectan de manera directa a las personas, como robo de vehículo, robo en casa habitación, robo en la vía pública, fraude, extorsión, amenazas y lesiones. El organismo subrayó que estos datos permiten observar las diferencias regionales y el impacto de la delincuencia en la vida cotidiana de la población.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]