¿Se puede “pelear” como propia una casa abandonada o rentada después de un tiempo habitándola?

Sí hay recursos legales para hacerte de una casa abandonada. Foto: Shutterstock

Desde hace algunos años se ha hablado mucho sobre la posibilidad de ocupar una casa abandonada o rentar una y, con el paso de los años, convertirte en tu dueño, pero ¿qué tan legal es esto, puedes hacerte de una propiedad por habitarla mucho tiempo?

El debate se avivó desde octubre del año pasado, cuando el Infonavit presentó sus planes para rentar casas con posibilidad de que los inquilinos las compren después de vivir en ellas por 10 años, lo que se consideró que podría aplicar para cualquier propiedad en el país.

¿Se puede adquirir una propiedad habitándola durante mucho tiempo?

Aunque la posibilidad de tomar un mueble o inmueble solo con el hecho de haberlo usado o habitado durante mucho tiempo podría parecer el fin de la propiedad privada, pero se trata de un concepto tan antiguo como el derecho romano.

Proveniente de la antigua Roma, ahora lo conocemos como usucapión, del latín usus y capare, que significa “adquirir al uso”, o prescripción, y permite que una persona se convierta en propietaria de un bien mueble, como un auto, o inmueble, como una casa, a través de su posesión continua.

Actualmente, este término aparece como prescripción positiva en las leyes mexicanas y se contempla específicamente en el Código Civil Federal (CCF), donde se permite, aunque con algunos requisitos, para adquirir su legalmente propiedad durante un juicio.

El bien debe poseerse en concepto de propietario de forma:

Pacífica : no a través de un crimen, con violencia o despojo, ya sea que estuviera deshabitada o recibida de buena fe.

: no a través de un crimen, con violencia o despojo, ya sea que estuviera deshabitada o recibida de buena fe. Continua : si has habitado la vivienda al menos cinco años de forma continua, o si saliste fue por menos de un año.

: si has habitado la vivienda al menos cinco años de forma continua, o si saliste fue por menos de un año. Pública: se te considera públicamente el dueño, pero el propietario real puede saber de esto e interrumpirlo.

De acuerdo con el CCF, si encuentras una casa deshabitada y abandonada cuyos propietarios no han usado en años y la ocupas de forma continua por al menos 10 años, al hacerlo de mala fe, puedes iniciar un juicio contra quien sea el propietario según el Registro Público de la Propiedad Federal y buscar que ahora te pertenezca a ti.

En cambio, si un familiar te sede una casa de buena fe, aunque no se realice el cambio de propiedad, si cumples con los requisitos anteriores solo necesitarás cinco años.

Sin embargo, recientemente surgió el caso de Carlota “N”, quien presuntamente mató a dos hombres en Chalco, Estado de México, por quererla despojar de su casa, sobre todo con el nuevo dato de que estos habrían sido sus inquilinos, es decir que se la rentaban, y la duda de si es posible apropiarse de una casa que rentas.

El CCF dice que, si vas a pedir la propiedad bajo el concepto de propietario, debe ser de forma pacífica y pública, lo que no se daría al dejar de pagar la renta, además de que en público no serías el dueño, pues hay un contrato de por medio, así como recibos que evidencian tu papel de inquilino.

En tanto que, según este caso, al tratarse de un asunto realizado con mala fe, y a través de una manera no pacífica al incumplir tu contrato como inquilino, podrías iniciar el juicio, pero deberás habitar la casa por al menos 10 años, en los que no te saquen más de un año, y eso si el dueño real no realiza acciones contra ti.