Se reduce gasto operativo, no beneficios: Sheinbaum sobre Paquete Económico 2026

Foto: captura de pantalla

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó en su conferencia matutina las características del Paquete Económico 2026, destacando que todos los programas de bienestar están garantizados, con aumentos por inflación y crecimiento poblacional. Explicó que rubros como salud, educación, vivienda y obras públicas tendrán mayor inversión.

Sheinbaum recalcó que, a diferencia de gobiernos anteriores, la visión actual considera la educación y la salud no como un gasto, sino como una inversión para los mexicanos.

Señaló que se mantendrán apoyos como pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes —que el próximo año llegarán a la primaria—, así como los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y apoyos para mujeres de 60 a 64 años.

Programas sociales y salud, prioridad del gobierno

La mandataria aseguró que el presupuesto de salud tendrá un aumento, especialmente en IMSS-Bienestar, y que al sumar todas las instituciones del sector la cifra es mayor a la de 2025. Lo mismo ocurrirá con educación, vivienda y proyectos de infraestructura como trenes, carreteras y agua.

También informó que la austeridad republicana seguirá aplicándose: se reducirá el gasto operativo del gobierno y no habrá incrementos salariales para altos funcionarios, ni siquiera por inflación. “Disminuye el costo del gobierno a la sociedad, pero no los derechos de los ciudadanos”, afirmó.

Seguridad y Guardia Nacional

En materia de seguridad, Sheinbaum aclaró que el presupuesto no baja, sino que se redistribuye porque la Guardia Nacional pasa a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sumando esta institución junto con Marina, Defensa y Seguridad Ciudadana, el gasto destinado al sector aumenta.

Ingresos: aduanas y Plan México

Respecto a los ingresos, la presidenta indicó que crecerán gracias a una nueva ley de aduanas, que cerrará espacios a la corrupción, y al Plan México, que busca sustituir importaciones con producción nacional. Se incrementarán aranceles a países sin tratados de libre comercio para fortalecer industrias como la textil, automotriz y de calzado, con el fin de reducir la dependencia externa y fomentar empleo local.

De acuerdo con Sheinbaum, el Paquete Económico 2026 garantiza la continuidad de los apoyos sociales, la inversión en sectores clave y el fortalecimiento de la producción mexicana, manteniendo la política de austeridad en el aparato gubernamental.