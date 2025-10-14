GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de México confirmó que se mantiene la búsqueda de 67 personas no localizadas, para lo cual se habilitó la línea 079 con el fin de recibir reportes y brindar atención inmediata a los casos.

En el reporte nocturno, al cifra de fallecimientos se mantiene en 64 personas.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen desplegados equipos en las zonas afectadas para ofrecer apoyo integral a las familias damnificadas. Las acciones incluyen labores de rescate, limpieza, distribución de víveres y restablecimiento de servicios básicos, priorizando la seguridad y el bienestar de la población.

A través del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Gobierno federal coordina los trabajos de rehabilitación de carreteras y vialidades, así como la limpieza y sanitización en comunidades de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, los estados más afectados.

La Secretaría de Marina (Semar) ha auxiliado a más de 6 mil 600 personas en Veracruz, con 511 atenciones médicas, casi 2 mil traslados a albergues y entrega de alimentos y agua. En Puebla y otros estados, mantiene brigadas activas con vehículos, helicópteros y plantas potabilizadoras para garantizar el suministro básico.

Por su parte, la Conagua desplegó 84 brigadistas y 45 equipos de emergencia que realizan bombeo en zonas inundadas, traslado de víveres y operación de plantas purificadoras móviles. En Poza Rica, por ejemplo, se han entregado más de 150 mil litros de agua y desalojado 3 mil metros cúbicos de líquido acumulado.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) trabaja con 513 personas y 312 máquinas para liberar caminos dañados por deslaves y revisar puentes colapsados. En tanto, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen desplegados más de 7 mil elementos en el marco del Plan DN-III-E, con la habilitación de más de 90 albergues y entrega de 27 mil despensas.

La CFE informó que ya se restableció el 85% del servicio eléctrico, mientras que la Secretaría del Bienestar comenzó el censo de daños para determinar los apoyos a las familias afectadas. Además, la Secretaría de Salud desplegó 161 brigadas médicas que aplican vacunas y medidas preventivas ante brotes por las inundaciones.

El Gobierno de México reiteró su compromiso con la recuperación integral de las comunidades, destacando que la solidaridad y coordinación institucional son clave para fortalecer la resiliencia nacional.