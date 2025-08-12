GENERANDO AUDIO...

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una acusación formal contra Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga, dos empresarios mexicanos residentes en Texas, señalados de pagar sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos para obtener y retener contratos millonarios, la Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó…

Sheinbaum pide información a la FGR sobre acusación en EE.UU.

En la conferencia matutina, señaló que pidió a la FGR que a su vez solicite información a Estados Unidos sobre el caso…

Solicitan a Pemex detalles de los contratos señalados

Señaló que también requirió a PEMEX detalles sobre los contratos, dijo que el asunto debe ser investigado…

Investigación abarcaría contratos de 2019 a 2021

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, comentó: “vamos a pedirle la información a Pemex porque presuntamente dicen que hubo algo en el periodo 2019- 2021, entonces, pues evidentemente tenemos que buscar la información para ver si es que hubo algún contrato…”

Secretaría Anticorrupción y FGR podrían intervenir

“Hay que averiguar los contratos, si hubo contratos con estas personas y cuál es supuestamente la acusación que tuviera que ver con algún acto de corrupción, primero antes que nada, porque hay que revisar si realmente hubo estos contratos y después de ahí, pues ya tanto la Secretaría Anticorrupción de Buen Gobierno y a la Fiscalía, pues le pediríamos que pudiera investigar en caso de qué hubiera habido estos contratos…” Mencionó Presidenta Claudia Sheinbaum,