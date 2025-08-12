Se revisarán los contratos de PEMEX, dijo Sheinbaum tras acusación de EUA contra dos empresarios mexicanos
Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una acusación formal contra Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga, dos empresarios mexicanos residentes en Texas, señalados de pagar sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos para obtener y retener contratos millonarios, la Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó…
Sheinbaum pide información a la FGR sobre acusación en EE.UU.
En la conferencia matutina, señaló que pidió a la FGR que a su vez solicite información a Estados Unidos sobre el caso…
Solicitan a Pemex detalles de los contratos señalados
Señaló que también requirió a PEMEX detalles sobre los contratos, dijo que el asunto debe ser investigado…
Investigación abarcaría contratos de 2019 a 2021
Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, comentó: “vamos a pedirle la información a Pemex porque presuntamente dicen que hubo algo en el periodo 2019- 2021, entonces, pues evidentemente tenemos que buscar la información para ver si es que hubo algún contrato…”
Secretaría Anticorrupción y FGR podrían intervenir
“Hay que averiguar los contratos, si hubo contratos con estas personas y cuál es supuestamente la acusación que tuviera que ver con algún acto de corrupción, primero antes que nada, porque hay que revisar si realmente hubo estos contratos y después de ahí, pues ya tanto la Secretaría Anticorrupción de Buen Gobierno y a la Fiscalía, pues le pediríamos que pudiera investigar en caso de qué hubiera habido estos contratos…” Mencionó Presidenta Claudia Sheinbaum,