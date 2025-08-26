¿Se suspenderán las clases por el informe presidencial de Sheinbaum?

GENERANDO AUDIO...

¿Hay o no clases por el informe? Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que las escuelas de preescolar, primaria y secundaria iniciarán clases el lunes 1 de septiembre de 2025, cumpliendo con el calendario oficial del ciclo escolar; sin embargo, algunos padres de familia se preguntan si ese día los estudiantes deberán ir a clases, pues es el primer informe de Gobierno.

El calendario escolar marca 185 días de clases para estudiantes de instituciones públicas y privadas, y fija el cierre del ciclo para el 15 de julio de 2026.

Informe presidencial y clases: ¿habrá suspensión? SEP responde

La coincidencia con el acto protocolario generó dudas, pero la SEP aclaró que no habrá descanso. Pues, con base en la Ley Federal del Trabajo, no se considera al 1 de septiembre como día obligatorio de descanso, por lo que tanto alumnos como docentes deberán acudir normalmente a sus actividades.

La presidenta entregará su informe por escrito al Congreso y ofrecerá un mensaje desde Palacio Nacional, mientras que la celebración masiva con la ciudadanía se realizará el 1 de octubre, separando la formalidad del evento público.

Este ciclo escolar, el calendario incluye pausas escolares para otras fechas: el 16 de septiembre por la Independencia, el 17 de noviembre por la Revolución, y ocho sesiones del Consejo Técnico Escolar, la primera el 26 de septiembre.

Las vacaciones de invierno serán del 22 de diciembre al 9 de enero, y Semana Santa se marcará del 30 de marzo al 13 de abril de 2026. Así, los estudiantes tendrán descansos programados sin afectar el total de días lectivos.

