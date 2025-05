¿Se votará por jueces agrarios en la siguiente elección del Poder Judicial?

GENERANDO AUDIO...

Elecciones del Poder Judicial. Foto: Cuartoscuro

La elección de diversos cargos del Poder Judicial se acerca, y previo al inicio de la jornada surgen algunas dudas sobre qué cargos votarán los mexicanos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los jueces agrarios?

Para despejar las dudas, Unotv.com te da todos los detalles.

¿Se elegirán jueces agrarios en las próximas elecciones del Poder judicial?

La respuesta es: no. En las elecciones del Poder Judicial no se elegirán jueces agrarios. En las boletas que los mexicanos recibirán el próximo 1 de junio no aparecerá ese rubro para ser seleccionado por voto popular.

¿Qué cargos se elegirán en las próximas elecciones del Poder Judicial?

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), se elegirán, en total, 881 cargos judiciales, pero ninguno en el rubro agrario.

Según la información del árbitro electoral, se podrán a votación los siguientes cargos:

9 Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

2 Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

15 Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF.

5 Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.

464 Magistraturas de Circuito.

386 Juezas y Jueces de Distrito.

También, como resultado de la armonización de la reforma electoral con las entidades federativas, se tendrá la celebración de procesos electorales locales para 2025.

¿Cuántas boletas me van a entregar para la elección de jueces?

El INE destaca que serán seis las boletas que se entreguen. Sin embargo, destaca que se sumarían las que correspondan a tu estado, si es que participa en los Procesos Electorales Locales Extraordinarios para la renovación del Poder Judicial Local en 2025.

Por cada cargo a elegir, corresponderá un color:

Para Ministras y Ministros de la SCJN será morado

Para Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial será turquesa

Para Magistraturas de la Sala Superior del TEPJF será azul

Para Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF será durazno

Para Magistraturas de Circuito será rosa palo

Para Juezas y Jueces de Distrito será amarillo

Además del color, el INE destaca que todas las boletas deben contar con un talón foliado, el cargo a elegir, entidad federativa, y distrito electoral.