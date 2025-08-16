Secretaría de Bienestar no otorga ningún tipo de crédito o bono

GENERANDO AUDIO...

Secretaría para el Bienestar no otorga créditos. Foto: Especial

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que todos los trámites para registro o entrega de las pensiones y Programas para el Bienestar son totalmente gratuitos, ya que son derechos constitucionales que se otorgan de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Por ello, se enfatiza que la Secretaría para el Bienestar no otorga bonos a la mujer, ni créditos o préstamos, tampoco envía ni reenvía ningún tipo de mensaje a través de WhatsApp promocionando registros o bonos.

La titular de la Secretaría de Bienestar llama a las personas a no dejarse sorprender o caer en fraudes que promocionan páginas falsas a través de mensajes por WhatsApp con información fraudulenta.

En caso de dudas ve en dónde comunicarte