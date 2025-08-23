GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Economía informó que no existen cupos de importación de azúcar vigentes en México y que todas las operaciones relacionadas cumplen con la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE). La dependencia subrayó que no se han emitido ni autorizado permisos de importación bajo este esquema.

Importaciones de azúcar cumplen con la ley

Mediante un comunicado, indicó que las importaciones de azúcar que ingresan al territorio nacional pagan el arancel correspondiente, conforme al marco legal establecido en la LIGIE.

Mesas de diálogo con el sector azucarero

La dependencia señaló que mantiene mesas de trabajo permanentes con los diferentes actores de la cadena productiva del sector azucarero. Estas reuniones tienen como objetivo atender los retos que enfrenta la industria en el país.

Propuestas para fortalecer la industria azucarera

Como resultado de los encuentros con el sector, la Secretaría de Economía indicó que se elaboran propuestas integrales para mejorar la competitividad. Entre las medidas se incluyen acciones para combatir el contrabando y prácticas que afectan a la producción nacional de azúcar.

Compromiso con los productores de azúcar

La Secretaría de Economía reiteró su compromiso de mantener un diálogo abierto y constructivo con todos los sectores productivos del país, priorizando el desarrollo sostenible y la competitividad de la economía nacional.

