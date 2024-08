Salud alerta por pases apócrifos para realizar el ENARM. Foto: Getty Images

La Secretaría de Salud alertó a los futuros médicos sobre la venta de pases falsos para el Examen Nacional de Aspirantes Residencias Médicas (ENARM).

Salud alerta por venta de pases falsos para ENARM

En un comunicado, la dependencia informó que circulan perfiles falsos que piden un pago a cambio de obtener un pase para ingresar de manera directa a las residencias médicas.

Ver más ⚠️No seas parte de un intento de FRAUDE⚠️



La información que circula sobre el ENARM y el Proceso para entrar de manera directa a la Residencia Médica es parte de un #FRAUDE y puede tener consecuencias para ti.



Los mecanismos de validación y los candados de seguridad del #ENARM… pic.twitter.com/XH6eTlr5P4 — SALUD México (@SSalud_mx) August 8, 2024

“La información que circula sobre el ENARM y el proceso para entrar de manera directa a la residencia médica es parte de un fraude”, detalló la Secretaría de Salud.

La dependencia señaló que las plazas para las residencias médicas no se venden, por lo que tampoco existen procesos extraoficiales que deban realizarse para obtener un lugar.

“Las plazas no están a la venta. No hay procesos especiales ni extraordinarios para que puedas pasar el ENARM. No te dejes engañar”, se lee en su cuenta de X.

La prueba para ingresar a las residencias médicas cuenta con mecanismos de validación y candados de seguridad, los cuales son inviolables.

Al presentar documentos falsos se aplican las sanciones correspondientes, lo que “puede tener consecuencias para ti”.

La única fuente oficial sobre el ENARM es la página web de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS).

¿Qué es el ENARM de la Secretaría de Salud?

Es una prueba que se realiza para seleccionar a los médicos recién egresados que obtuvieron los mejores conocimientos y habilidades para realizar una especialidad médica.

El ENARM se centra en las cuatro especialidades principales de la medicina:

Medicina interna

Pediatría

Ginecología y obstetricia

Cirugía general

Las preguntas están diseñadas en un formato de casos clínicos, lo que significa que se muestran situaciones reales que un médico podría enfrentar en su práctica diaria.

La competencia por las plazas de residencia es alta, por lo cual una buena preparación es esencial para obtener un lugar en la especialidad solicitada.