Sectur rechaza crisis turística en Tulum

Sin crisis en Tulum; es por temporada baja. Foto: Cuartoscuro

La titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez, negó que exista una crisis turística en Tulum, Quintana Roo, al asegurar que la baja afluencia de visitantes se debe a que actualmente es temporada baja, con una ocupación hotelera cercana al 50%, y que la actividad se recuperará a finales de octubre, cuando inicie la temporada alta.

“No es una crisis, son factores que van evolucionando el tema turístico. Ya tenemos acciones aterrizadas que coadyuvan a un mejor crecimiento sostenible… Estamos alrededor del 50% y son diferentes zonas de Tulum”, Josefina Rodríguez, secretaria de turismo federal

La funcionaria explicó que el Gobierno federal trabaja en un plan integral junto con autoridades estatales y municipales para fortalecer destinos del Caribe mexicano, incluyendo Tulum.

Como parte del plan integral, destacan acciones en materia de:

Capacitación

Imagen urbana

Infraestructura

El plan integral en coordinación con los tres niveles de Gobierno es para 12 destinos de Quintana Roo, incluyendo Tulum.

“No hay crisis, es temporada baja”: reitera Turismo estatal

Por su parte, el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto, también rechazó que exista una crisis en el sector en Tulum.

“Es una temporada baja lo que hoy existe en Tulum, creemos en que no podemos ni, por un lado, confiarnos, pero tampoco hablar de crisis”, Bernardo Cueto, secretario de Turismo de Quintana Roo

Ante las denuncias de turistas nacionales y extranjeros por altos costos o mal servicio, el funcionario aseguró que se impulsará la capacitación del personal turístico y que los precios “se irán acoplando” conforme crece la oferta hotelera.

“Yo creo que eso responde al mercado y poco a poco se irá acoplando conforme a la oferta que hoy tiene Tulum. Hay que decirlo, hace 5 años Tulum tenía la mitad de la oferta hotelera qué tiene hoy en día, ha crecido y en ese crecimiento se tiene que ir acoplando conforme a la oferta y la demanda. Por supuesto que hay que escuchar a los viajeros y buscar con los prestadores de servicios turísticos, generar un servicio de calidad con competitividad y que sea lo óptimo conforme a lo que está buscando el viajero”, Bernardo Cueto, secretario de Turismo de Quintana Roo

Cueto también confirmó que las playas de Tulum están abiertas y su acceso es gratuito.