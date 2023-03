Estadounidenses secuestrados en Matamoros fueron localizados. | Foto: Reuters.

Autoridades de México ampliaron la investigación referente al secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, el viernes pasado. Informaron que son varias líneas de investigación activas; sin embargo, aunque no se descarta ninguna, se presume que no fue una ataque directo, sino que pudo tratarse de una confusión.

“Insistir en que son varias líneas, por ahora como ha sido el intercambio de información, la más sólida es que fue una confusión, respecto de los fallecidos se realizan los exámenes y estudios para establecer el motivo de la pérdida de vida, eso nos lo irá dando las investigaciones”. Irving Barrios Mojica

Fiscal General de Justicia de Tamaulipas

Por secuestro a estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, hay un detenido

En conferencia de prensa, se informó que, por los hechos en los que fallecieron dos personas y una más resultó herida, hay un detenido. Se trata de un joven de 24 años.

Los estadounidenses, uno de los cuales resultó ileso, fueron localizados en una casa de madera, ubicada en ejido El Tecolote, pero antes fueron trasladados a diferentes lugares, durante los tres días posteriores al plagio. Uno de ellos, una clínica.

“En las acciones coordinadas han trabajado fuerzas federales, en el operativo fue detenido José N de 24 años, originario de Tamaulipas, las víctimas fueron encontradas en una casa de madera, en Matamoros”. Américo Villarreal

Gobernador de Tamaulipas

En tanto, el fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, añadió “que no se cuentan con elementos para decir que la persona detenida pertenezca a alguna organización criminal; por ahora, sólo tenemos indicios y eso nos lo dirán las investigaciones”.

No se pidió rescate por estadounidenses secuestrados

Irving Barrios Mojica aclaró que no se pidió rescato por los estadounidenses secuestrados:

No hubo exigencia de rescate, no sabemos cuántas personas participaron en los hechos o qué grupo criminal fue el responsable. Irving Barrios Mojica

Fiscal General de Justicia de Tamaulipas

Saldo de hechos violentos en Matamoros: tres muertos

Durante la conferencia de prensa, autoridades precisaron que el saldo de los hechos de violencia registrados el viernes pasado fue de tres personas que perdieron la vida: una joven, de 33 años de edad, a causa de una bala perdida, cerca del lugar del plagio; y dos de los cuatro estadounidenses secuestrados.

“… también hubo lamentablemente una pérdida de vida de una connacional, más las dos personas de origen norteamericano”. Irving Barrios Mojica

Fiscal General de Justicia de Tamaulipas

¿Cómo fue el secuestro de los estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas?

La Fiscalía de Tamaulipas ofreció detalles de cómo fueron los hechos ocurridos el 3 de marzo, que derivaron en el secuestro de los estadounidenses. Informó que se trabaja en el análisis de las grabaciones de las cámaras del C5 de Matamoros para dar seguimiento a los vehículos que estuvieron involucrados.